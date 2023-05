ASSE - Mercato : une rumeur de plus arrive à Sainté

Zapping But! Football Club ASSE : Quelle est la meilleure recrue de l'ASSE cette saison ?

On le sait, à l'ASSE les deux dossiers prioritaires du moment ont pour noms Jean-Philippe Krasso et Niels Nkounkou. Le premier, en fin de contrat, n'a pas encore décidé de son avenir. Quant au second, il pourrait être acheté à Everton et revendu par le club du Forez.

Un enfant de Sainté

En attendant, le toujours bien informé GaelB42 indique sur son compte twitter que l'ASSE suit un joueur de Clermont, Yadaly Diaby. Jeune milieu de terrain qui a déjà évolué au plus haut niveau en France, mais qui était prêté cette saison à Lustenau, en Autriche. Le joueur, et il est important de le souligner, connait la région stéphanoise puisqu'il est né à Sainté et a évolué à Andrézieux.

A suivre.