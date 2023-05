ASSE - Mercato : une rumeur se confirme, le joueur pas insensible aux Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Rien ne dit qu'il évoluera à l'ASSE la saison prochaine. Encore trop tôt, le mercato estival n'ayant de surcroît pas débuté. Mais comme nous vous le révélions il ya des semaines, Antoine Leautey, sous contrat avec Amiens jusqu'en 2025, est bel et bien dans le viseur du club du Forez.

Pour le compte du site, le 11 Amiénois, il a d'ailleurs clairement évoqué son avenir. "Il faut faire abstraction de ce qui se dit. On ne sait pas de quoi est fait l’avenir. Pour l’instant, je suis à Amiens et je suis bien. Comment je peux me permettre alors qu’on joue le maintien de penser à autre chose ? Ce serait un manque de respect vis-à-vis du club, qui m’a fait confiance. Je ne suis pas insensible [à cet intérêt de Saint-Etienne], maintenant dans le football ça peut aller vite dans les deux sens. Je me consacre donc pleinement sur Amiens, il reste encore un match à jouer avec je l’espère un stade plein pour la réception de Laval."

A suivre.