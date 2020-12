ASSE - Mercato : une stratégie juteuse derrière le départ de Retsos ?

La nouvelle est tombée dimanche soir comme un couperet : l’ASSE devrait mettre fin au prêt de Panagiotis Retsos (22 ans). Les médias grecs ont en effet lancé l’information alors qu’on pensait que le défenseur central avait des chances de faire son retour le week-end prochain dans le groupe de Claude Puel.

Éjecter Retsos pour dégager de la masse salariale ?

L’intéressé avait fait son retour à l’entraînement depuis quelque temps mais ce come back cachait en réalité un problème plus grave : il n’arrive pas à revenir à 100% de ses moyens physiques. « Panos Retsos interroge du côté de l'Etrat, confirme Peuple Vert. Selon nos informations, le club a demandé à ce que des examens approfondis soient menés afin de découvrir la nature exacte du mal qui touche le défenseur grec qui n'a plus joué au football depuis presque deux mois... »

Le but de cette manoeuvre ? Le journaliste grec Geranimos Manolidis explique qu’il s’agirait de dénoncer le contrat de prêt et le renvoyer au Bayer Leverkusen dès le mercato hivernal. Malgré les promesses entrevues chez Retsos, le coup serait alors double pour les Verts : économiser de la masse salariale et ainsi miser sur un nouveau stoppeur plus solide dès le mercato hivernal.