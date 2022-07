C'est un secret de polichinelle : l'ASSE ne parvient pas à dénicher l'avant-centre qui lui fait défaut. Il faut dire que les Verts n'ont pas les coudées franches pour investir sur un buteur à titre onéreux et que, sans dégraissage, il est quasiment impossible pour Loïc Perrin (coordinateur sportif) – pour l'heure cantonné au marché des joueurs libres et des prêts - d'aller chercher le transfert d'un joueur sous contrat ailleurs.

Si l'on en croit L'Equipe, l'AS Saint-Etienne table sur quatre ventes d'ici au 31 août afin de faire rentrer de l'argent dans les caisses. Sont concernés par ce coup de balai : Harold Moukoudi, Yvann Neyou (pisté par Clermont), Denis Bouanga (proche de Los Angeles)... Et Adil Aouchiche.

Toujours dans le sens des départs, Bernard Lions, suiveur de l'ASSE pour le compte de L'Equipe, nous apprend que Florian Merle (Directeur de la sécurité et stadium Manager adjoint) va finalement quitter son poste au 31 août alors qu'il avait initialement été maintenu malgré les graves incidents du barrage face à l'AJ Auxerre en mai dernier. Les lignes bougent rapidement dans le Forez...

