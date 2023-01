ASSE – Mercato : Valenciennes encaisse vraiment le coup du départ de Larsonneur

Si Gautier Larsonneur s'est vite imposé dans les buts de l'ASSE en réalisant notamment deux clean-sheets pour ses deux premiers matchs et en modifiant complètement le visage défensif des Verts, l'ancien Brestois laisse également un gros vide à son ancien club … Valenciennes.

En effet, en marge de la présentation de son nouveau portier Stefan Bajic (d'ailleurs formé à Saint-Etienne!), l'entraîneur du VAFC Nicolas Rabuel a eu un mot à l'égard de Larsonneur, estimant avoir quand même perdu très gros :

« Gautier Larsonneur était important dans le vestiaire. Il apportait sa joie de vivre, son travail. C’est sûr que ça a manqué dans le vestiaire. Et quand on sait ce qu’avait fait Gautier sur le terrain lors des six premiers mois... »