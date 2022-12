ASSE – Mercato : Valenciennes ne veut pas lâcher Larsonneur

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

« Il y a des discussions et un intérêt certain ». Ces derniers jours, l'entraîneur de Valenciennes, Nicolas Rabuel, évoquait un intérêt de l'ASSE pour Gauthier Larsonneur. Des propos qui confirment notre information, l'ancien gardien de but du Stade Brestois étant le choix numéro un de Laurent Batlles. Mais le départ du gardien de but pourrait contrarier le vestiaire du VAFC.

« On aimerait forcément le garder »

« On est très content qu’il soit là avec nous et son avenir est entre ses mains. En tout cas, il est à 100% avec nous et on verra ce que l’avenir lui réserve », a déclaré le défenseur de Valenciennes Quentin Lecoeuche, dans des propos rapportés par le site Evect. « C’était l’un des premiers dans le vestiaire à parler de l’importance de ce match. Il est à 2000% à Valenciennes pour le moment. Bien sûr on tente de le convaincre de rester, après ce sera son choix au final. Cela ne nous regarde pas plus que ça, même si on aimerait forcément le garder parce que c’est l’un des meilleurs gardiens du championnat. C’est entre les deux clubs maintenant que ça se passe ».