ASSE : Mercato, vente, formation... Curkovic a des pistes pour relancer les Verts !

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Des changements se préparent au centre de formation de l’ASSE. Ce week-end, Peuple Vert a laissé entendre que deux départs devraient avoir lieu dans le staff actuel de la pouponnière des Verts. Cela tombe bien puisqu’Ivan Curkovic a encouragé le club ligérien à changer de méthode dans ce domaine. « Compter sur le centre de formation me semble primordial tout en gardant des cadres qui ont l’expérience, a analysé l’ancien gardien mythique de l’ASSE dans Le Progrès. L’argent et les salaires énormes ne font pas tout, certains n’arrivent pas à gagner une Ligue des champions ! Saint-Étienne peut aussi compter sur son public exceptionnel, c’est quelque chose d’irremplaçable. »

« Ils remonteront l’an prochain »

Ce même Curkovic n’a pas caché son malaise lors de la relégation des Verts en Ligue 2 la saison dernière. « J’ai eu mal lorsque les Verts sont descendus en Ligue 2, a-t-il déploré. Saint-Étienne fait partie de moi, je suis reconnaissant envers cette ville, envers ce club qui m’a tant apporté. J’ai vu le match contre le Paris FC samedi et j’ai confiance. Je pense qu’ils remonteront l’an prochain. On parle de vente du club, il faut savoir dans quelles conditions. Après, il faut trouver la bonne formule pour construire une bonne équipe, pour aller plus haut. »