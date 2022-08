ASSE - Mercato : Victor Lobry confirme ses touches en Ligue 1 et justifie le choix des Verts

Dans les colonnes du Courrier Picard, Victor Lobry s'est confié sur son choix de rejoindre l'ASSE. Une décision que l'ancien joueur de Pau ne regrette pas même si certains clubs de Ligue 1 étaient sur les rangs.

« Quand on reçoit une offre de l'ASSE, ça peut difficilement se refuser ! Je savais que les Verts me suivaient puisqu'il y avait eu quelques prises d'informations sur moi, mais le coach n'avait pas encore été nommé. J'avais également des contacts avec d'autres clubs ambitieux. Mais les Verts, ça reste les Verts ! ».

Si les discussions ont un peu tardé à se finaliser, ce n'était pas du fait de Victor Lobry qui a demandé à son agent de « foncer » dès lors que Laurent Batlles l'a appelé pour lui vendre son projet de jeu :

« Rejoindre les Verts cette saison, je pense sincèrement que c’était ce qu’il me fallait. On m’a beaucoup parlé de Ligue 1 en fin de saison dernière. J’y ai forcément cru mais, comme rien ne bougeait, je n’avais plus trop envie d’attendre. Les Verts, c’est le compromis parfait. Une équipe de Ligue 2 qui a de très grandes ambitions avec un retour le plus rapide possible en Ligue 1. Avec les Verts, je vais franchir un palier supplémentaire ».