ASSE - Mercato : Vieira refroidit l'ambiance pour Mateta

Le propos était attendu. Emanant de l'entraîneur de Jean-Philippe Mateta, Patrick Vieira, à Crystal Palace. Alors que le joueur est dans le viseur de l'ASSE depuis plusieurs jours, et que le quotidien Le Progrès, estimait récemment que le dossier était en bonne voie, Vieira a tenu à calmer les ardeurs. En ne démentant pas certes, mais en indiquant, au préalable, que son attaquant évoluerait bien avec Palace ce week-end en Coupe d'Angleterre face à Milwall.

"Un départ de Mateta ? Pas à ma connaissance. C'est un joueur de Palace et il s'est bien entraîné toute la semaine et fera partie du groupe pour le match de demain." Rien ne dit, bien entendu, que le joueur ne prendra pas la direction du Forez dans les tous prochains jours. Sa prestation sera toutefois à surveiller, notamment si il marque et pousse son technicien à fermer toute porte de départ.

A suivre.

