ASSE - Mercato : Wesley Fofana a offert une recrue sur un plateau aux Verts

Prêté par Everton jusqu'à la fin de saison, Niels Nkounkou (latéral gauche, 22 ans) a fait la connaissance avec les médias stéphanois ce samedi. L'occasion pour l'ancien défenseur de la réserve de l'OM de faire quelques révélations sur sa décision de rejoindre l'ASSE... Notamment sur le rôle d'un ancien de la maison, Wesley Fofana.

« Wesley Fofana ? Il m'a parlé de l'ASSE »

Aujourd'hui star de Chelsea où il est devenu le défenseur le plus cher de l'histoire, le stoppeur formé à L'Etrat a eu un rôle déterminant pour convaincre Niels Nkounkou. « Wesley Fofana ? C’est un joueur que je connais de Marseille et à force de jouer contre chez les jeunes, on a créé des liens. On a également le même agent. Cela m'a aidé pour faire ce choix. Il m'a parlé de l'ASSE, on en a également discuté avec les agents ».

Et Nkounkou a également remercié Mathieu Cafaro, qui a aussi joué un rôle dans cette arrivée : « Cafi' m’a donné des conseils par rapport à la vie ici, par rapport au groupe et sur l’envie de sortir le club de sa position ».