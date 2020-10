ASSE – Mercato : Wesley Fofana aurait pu être détourné des Verts !

Il y a une semaine, Wesley Fofana (19 ans) est officiellement devenu un nouveau joueur de Leicester City. Pour l'AS Saint-Etienne, cette vente à 40 M€ au total représente un nouveau record, dépassant même celle de William Saliba à Arsenal un an plus tôt. Forcément, du côté de l'homme qui a ramené Fofana dans le Forez, c'est une petite fierté.

Intermédiaires et coups bas derrière le dossier Fofana

Parti de l'ASSE l'an passé mais scout des Verts dans le Sud de la France pendant de longues années, Rafik Allaf est revenu avec fierté sur cette vente... Lui qui avait failli se faire chiper le Marseillais avant qu'il ne signe du côté de l'Etrat. Dans le Progrès, il raconte :

« Wesley est le seul et unique joueur que j’ai dû faire signer en urgence à son domicile. Les autres signaient tous à L’Étrat. C’est l’une des rares fois, en effet, où des clubs ont essayé de me torpiller en me court-circuitant. Par le biais d’intermédiaires, ils ont fait croire au grand-père et tuteur légal du petit Wesley que l’ASSE ne s’intéressait plus à lui. À la minute où j’ai appris ça, je suis vite venu chercher le contrat ANS (accord de non-sollicitation) à Saint-Étienne et suis redescendu aussitôt à Vitrolles pour faire signer le joueur. J’ai fait l’aller/retour. Si je n’avais pas été bien implanté à Marseille avec un fort réseau relationnel, j’aurais très bien pu ne jamais savoir ce qui se tramait dans mon dos. Il serait parti ailleurs et aujourd’hui, ce sont d’autres clubs qui seraient en train de se frotter les mains », raconte Rafik Allaf, lui même surpris du montant de la vente de Fofana : « Je suis content et fier d’être à l’origine du plus gros transfert du club ».