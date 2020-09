ASSE – Mercato : Wesley Fofana serait toujours déterminé à plier bagage !

S'il a fait part de son envie de partir à Leicester jeudi dernier, Wesley Fofana (19 ans) est toujours un joueur de l'AS Saint-Etienne. Les Verts ont refusé une offre des Foxes, approchant les 29 M€ pour leur jeune stoppeur et Claude Puel reste, pour l'heure, campé sur ses positions : il veut faire de Fofana l'homme de base de sa défense pour la saison à venir et le Marseillais est intransférable.

Wesley Fofana n'a pas changé d'avis

Malgré ses velléités de départ, Wesley Fofana a joué face au RC Strasbourg (2-0) dimanche et a même été crédité d'un bon match. Selon son entourage, qui s'est exprimé dans la Provence, le dernier match ne change en rien ses aspirations : « Personne ne peut rien lui reprocher, il a été costaud, sérieux. Il a donné une bonne réponse mais il n'a pas changé d'avis : il veut partir ».

« On parle de la Premier League, pas de la Chine ! »

Du côté de ses formateurs marseillais, Wesley Fofana est en tout cas à 100% soutenu. Dans le quotidien provençal, son coach en U12-U13 David Diaz a abondé en son sens : « Il faut prendre certains paramètres en considération. C'est un petit qui a été dans le besoin et ça a dû le marquer car ce n'était pas facile tous les jours. Là, il peut mettre toute sa famille à l'abri. Pour un gamin de 19 ans, c'est tout à son honneur. D'autant plus que sportivement, il s'y retrouverait aussi. On parle de la Premier League, pas de la Chine ! Ce n'est pas un mercenaire. Partir à Leicester serait une progression à tous les niveaux. Et puis il ne faut pas oublier que cela ne reste que du football. Sa famille n'a pas à être prise à partie ».