ASSE : Willy Sagnol a proposé un protégé partout en France

Révélation du début de saison en Serie A, le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia aurait pu jouer en Ligue 1 cette saison. En effet, cet ailier de 21 ans, qui a inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives lors de ses 7 premiers matches avec le Napoli, a été chaudement recommandé par son sélectionneur, Willy Sagnol, à plusieurs clubs de L1. Mais l'ancien Stéphanois a expliqué à RMC Sport qu'on lui avait presque ri au nez...

« Les risques étaient quasiment nuls sur un plan financier. Cela m’embêterait que quelqu’un, dans le foot français, me dise : "Ah ouais, c’est un super joueur". Parce que tout ce que j’ai entendu c’est : "C’est un joueur qui est fatigué après la 70e", "Ouais Willy, tu sais, ce n’est qu’un Georgien, ce n’est pas un Brésilien, c’est moins glamour". » Le Napoli a obtenu les services de Kvaratskhelia pour 10 M€. Il en vaudra beaucoup plus s'il confirme sa belle entame de saison. Et prouvera une fois de plus que les dirigeants français n'ont décidément pas le nez creux... ni l'oreille attentive.

Willy Sagnol (Georgia National Team Coach): "I offered Khvicha Kvaratskhelia to Ligue 1 clubs. I was disappointed because I wanted him to play in France and make the same name in Ligue 1 as he is doing now in Serie A."



