ASSE - Mercato : Yann M’Vila à l’Olympiakos (officiel)

C’était dans l’air du temps, c’est désormais officiel : Yann M’Vila quitte l’ASSE pour signer à l’Olympiakos. Il vient de s'engager pour trois saisons avec le club du Pirée. « Bienvenue à l'Olympiakos », a sobrement twitté le champion de Grèce. Le milieu de terrain (30 ans) va maintenant connaître un cinquième pays après avoir évolué en France, en Angleterre (Sunderland), en Russie (Rubin Kazan) et en Italie (Inter Milan).

Γιαν Εμβιλά, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Welcome to Olympiacos Yann M'Vila! 🔴⚪#Olympiacos #Transfer #Welcome #YannMVila #WelcomeYannMVila #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/6fJqJ3PSfH