ASSE - Mercato : Yvann Maçon, premier de cordée ?

Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

Avant d'être prêté au Paris FC, Yvann Maçon était un peu le dernier des mohicans chez les Verts : il était le seul titulaire de l'an dernier à avoir survécu à la « purge » opérée cet été. Ecarté trois fois par Laurent Batlles, malgré le manque de solutions à son poste de piston, le Guadeloupéen posait problème et son départ était programmé. Il pourrait en appeler d'autres. Notamment chez les autres anciens protégés de Claude Puel. C'est le cas d'Etienne Green, de Saidou Sow et de Charles Abi. Green a vécu une première partie de saison très délicate. Expulsé deux fois, il a fini par se faire prendre sa place de titulaire par Matthieu Dreyer et l'arrivée d'un nouveau numéro 1 est envisagée, c'est même une priorité. Dans ces conditions, un départ arrangerait tout le monde. Mais la cote du natif de Colchester, proposé à plusieurs clubs de L2, a baissé au fil de ses contre performances. C'est le cas aussi pour Sow. L'ASSE a révélé des soucis de comportement chez le Guinéen pour expliquer son faible temps de jeu. Le défenseur n'est plus considéré que comme le 5e ou 6e défenseur central de l'effectif. Mais ses états de service depuis un an ne plaident plus vraiment pour un gros transfert... Après un prêt à Guingamp où il n'avait inscrit qu'1 but l'an dernier, Abi, lui, ne joue plus du tout. Il a été écarté. Une décision liée à sa méforme mais aussi à des soucis extra-sportifs. Sous contrat jusqu'en 2024, le club espère le prêter.

Silva écarté, le cas Krasso pose problème

Mickaël Nadé est aussi susceptible de changer d'air cet hiver. Meilleur défenseur de l'ASSE la saison dernière, le gaucher ne jouit pas d'une grosse cote vis à vis de Batlles. Il n'a été utilisé ces derniers mois qu'en joueur d'appoint, au gré des blessures et des suspensions. En cas de proposition, le club ne le retiendra pas. Il en est de même pour deux des plus gros salaires actuels de l'effectif stéphanois : Gabriel Silva et Sergi Palencia. Batlles apprécie le sérieux et le professionnalisme des deux latéraux, mais il rechigne à faire appel à eux après leur avoir indiqué qu'il était souhaitable qu'ils trouvent un nouveau club dès sa prise de fonctions au début de l'été dernier. Silva a d'ailleurs été écarté. Un départ du Brésilien en janvier permettrait de faire une belle économie. Et celui de Jean-Philippe Krasso n'est pas à exclure non plus. L'attaquant est le meilleur buteur et le meilleur passeur de l'ASSE. Il a porté le brassard de capitaine lors des deux dernières journées de championnat. Mais son contrat se termine en juin et il ne veut pas prolonger dans le Forez. Une situation qui pourrait inciter les dirigeants à le transférer en janvier plutôt que de la voir partir libre en fin de saison. En cas d'arrivée d'un ou deux attaquants cet hiver, la porte pourrait s'ouvrir. Surtout si les Verts parvenaient à attirer un Gaëtan Charbonnier, un leader d'attaque. Et encore plus si Krasso demandait à partir...