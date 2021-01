ASSE – Mercato : Zamalek annonce le prêt de Mostafa Mohamed à Galatasaray et veut attaquer l'ASSE en justice

Sur Al Nahar TV, hier soir, l'ancien joueur de l'OM, Mido, avait annoncé que Mostafa Mohamed ne rejoindrait pas l'ASSE et que l'on connaitrait ce jeudi le nom de son futur club. « Mohamed n'ira pas à Saint-Etienne. C'est terminé. Mais il signera demain dans un club habitué à disputer les compétitions européennes, un club avec une belle histoire. »

Zamalek prépare une plainte contre l'ASSE

Et ce matin, Essam Salem, porte-parole de Zamalek, vient d'annoncer sur Ontime Sports que l'attaquant de 23 ans va rejoindre Galatasaray. « Le contrat est un prêt d'un an et demi avec une option d'achat qui s'élèvera à 6 millions de Dollars au total ». Essam Salem a confirmé que le joueur voulait rejoindre Saint-Etienne mais que Zamalek avait décidé de ne plus négocier avec le club du Forez depuis l'intervention de Roland Romeyer sur une chaîne TV égyptienne et ses menaces de divulguer le nom d'intermédiaires venus se greffer au dossier.

« Nous préparons un dossier pour aller en justice», a d'ailleurs ajouté le porte parole du club cairote. Les Verts devraient se consoler en accueillant le défenseur sénégalais Pape Cissé (Olympiakos) en prêt.