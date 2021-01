ASSE – Mercato : Zamalek martèle une exigence impossible pour Mohamed, le joueur au bout du rouleau !

Le feuilleton Mostafa Mohamed va-t-il s'achever avec un épilogue heureux pour l'ASSE. Plus le temps passe, plus il semble compliqué de l'imaginer. Certes, le joueur semble plus désireux que jamais de venir dans le Forez. Mais encore faut-il trouver un accord avec Zamalek, ce qui est loin d'être acquis.

Foot365 Afrique et le journaliste de France Football Nabil Djellit livrent en effet les derniers détails du dossier. Reprenant toutes les informations données sur notre site depuis plusieurs jours. L'accord contractuel entre le joueur et l'ASSE serait bouclé, le montant de l'indemnité également. Seul problème et pas des moindres, les modalités de versement du transfert.

Mostafa Mohamed serait dégoûté de sa direction

Alors que les deux clubs sont d'accord sur un transfert de 4,1 millions d'euros, Zamalek réclame tout simplement le montant cash ! Une requête rarissime pour un transfert où l'échelonnement est la norme. Et une condition qui semble impossible à honorer pour un club comme l'ASSE en grande difficulté financière.

De quoi craindre pour l'issue du dossier ? Une chose est sûre, cela semble considérablement atteindre le moral de Mostafa Mohamed qui serait « au bout de sa vie et dégoûté par l'attitude des dirigeants de son club », selon Nabil Djellit.