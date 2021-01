ASSE - Mercato : Zamalek utilise son dernier atout pour éloigner Mostafa Mohamed des Verts

Mostafa Mohamed à l'ASSE, le feuilleton continue. On pourrait même commencer à parler de télénovelas ! Alors qu'on la pensait terminée suite à l'interview accordée par Roland Romeyer à la TV égyptienne et à l'annonce du club cairote de mettre un terme aux négociations, l'heure a été à l'apaisement ce week-end. Jean-Buisine a toujours espoir de finaliser l'opération mais l'ASSE espérerait que Zamalek revienne sur certaines de ses demandes (des primes liées aux performances de Mohamed notamment).

Zamalek veut hausser le salaire de Mohamed

Quant au joueur, qui avait repoussé une offre de Galatasaray pour privilégier l'ASSE en début de semaine dernière, il s'apprête à rejouer face à El Gouna ce mardi. Une façon pour lui de se retrouver du rythme mais aussi, peut-être, de se montrer pour les derniers jours du Mercato ? Possible. Le site Arabic Sport 360 va plus loin et assure que Mohamed va finalement rester à Zamalek... qui consentirait une augmentation de salaire pour le convaincre de finir la saison chez eux !

Abdullah est ferme pour la suite

« Membre du comité exécutif de Zamalek, Ibrahim Abdullah a confirmé que Mostafa Mohamed ne quittera pas son club pendant le mercato d'hiver et restera jusqu'à la fin de la saison en cours, explique le média arabe relayé par Poteaux Carrés. Les responsables de Zamalek ont décidé de revaloriser le salaire de Mostafa Mohamed s'il reste au club jusqu'à la fin de saison. Le salaire du joueur ne sera pas inférieur à 15 millions de livres égyptiennes par an [soit 66 000 € par mois. »