ASSE : Mmaee, Bozok, Abi, Tardieu, Palencia... le Mercato des Verts s’emballe !

Par ailleurs, si Ryan Mmaee et Umut Bozok n'ont pas comme idée première de signer en Ligue 2, Léo Pétrot serait ravi de rejoindre l'ASSE. Charles Abi, lui, serait sur le point de signer à Valenciennes, lui qui n'était au départ pas chaud pour quitter le club. Enfin, on apprend que Sergi Palencia serait convoité par le club espagnol de Tenerife, pensionnaire de Liga 2.

Dans l'excellent Sainté Night Club, on a ainsi pu apprendre qu’un club portugais s’était positionné sur Yvan Neyou et que l’échec de la piste Touzghar pourrait avoir une influence sur le dossier Tardieu (même club, même agent) sur lequel il y avait pourtant une réelle ouverture.

Il reste deux semaines à Loïc Perrin pour terminer un mercato qui a vu arriver Benjamin Bouchouari hier à l’ASSE. Plusieurs recrues sont encore espérées cet été à Saint-Étienne et Sainté Inside a fait un point assez complet sur les dossiers en cours hier soir.

Plusieurs pistes ouvertes par l’ASSE pourraient se concrétiser d’ici à la clôture du mercato estival le 1er septembre même si d’autres dossiers semblent plus complexes et voués à l’échec. Des arrivées et des départs sont attendus.