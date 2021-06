ASSE : Motta, Bodmer, ambitions... les nouvelles sur le projet de rachat vont ravir les supporters

Zapping But! Football Club ASSE : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

En finale face à Gérard Lopez aux Girondins de Bordeaux, Didier Quillot n'est pas parvenu à faire flancher King Street et Fortress. L'ancien directeur général de la LFP s'est donc immédiatement mis en quête d'un nouveau projet de club à racheter. Comme déjà évoqué hier, Mohamed Toubache-Ter a fait savoir que Quillot tenterait déjà de se rabattre sur … l'ASSE !

« Après son échec cuisant à Bordeaux car il n’avait tout bonnement pas les fonds/les garanties financières, voilà que Didier Quillot dans un geste du désespoir vient de se rapprocher de Bernard Caïazzo… pour évoquer le rachat de l’AS Saint-Étienne », a-t-il fait savoir. Pas sûr qu'il rencontrera davantage de succès dans le Forez où d'autres projets se montent.

À ce titre, l’insider a donné des nouvelles rassurantes aux supporters : « Les potentiels repreneurs de l'ASSE ont de la gueule, un projet et une ambition sereine pour le club… surtout ce sont des amoureux du football et des supporters, a-t-il lâché. Le dossier prioritaire a bien plus d’épaisseur et de force mais je pense que donner l’info Quillot est importante pour une raison : ces gens n’aiment pas le football, le football est un jouet pour eux. »

Tkt pas le dossier prioritaire a bien plus d’épaisseur & de force mais je pense que donner l’info est importante pr une raison: ces gens n’aiment pas le football, le football est un jouet pr eux !! — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) June 22, 2021