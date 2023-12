ASSE : nouvelles révélations explosives sur le Mercato, la vente et les finances du club !

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

La journée a commencé en beauté à l’ASSE. Le nouvel entraîneur Olivier Dall’Oglio a été présenté à la presse avec un certain enthousiasme malgré la crise de résultats connue par le club forézien. En parallèle, Romain Molina a fait de nouvelles révélations sur les finances stéphanoises. Avec quelques détails en rapport avec la DNCG qui interpellent.

« La situation est un peu similaire à celle de Bordeaux. C’est-à-dire que le club n’est pas embêté financièrement jusqu’à la fin de la saison. Il y aura la trésorerie, il n'y a pas de problème, a-t-il raconté sur sa chaîne YouTube. Sauf que déjà, ils ont mis dans leur bilan à la DNCG qu’ils allaient vendre pour 10 à 12 millions d’euros de joueurs, au 30 juin. Ça, c'est le premier point. Est-ce qu’après avoir déjà vendu pas mal de joueurs ces dernières années, tu as encore des valeurs marchandes suffisantes pour arriver à cela ? »

15 millions d'euros à trouver ?

Le journaliste indépendant va plus loin dans ses inquiétudes. « Dans même temps, pour l’année prochaine, vu que le club, c’est comme Bordeaux, taillé Ligue 1, qui a un déficit structurel qu’il avait déjà en L1, qu’il a forcément en Ligue 2, même si tu as rogné sur les coûts… bah forcément l’année prochaine, il faudra soit remettre au pot. Il y aura peut-être au moins une dizaine de millions à remettre, voire potentiellement quinze, poursuit-il. Pour l’instant ça n’est pas du tout le but des actionnaires qui espèrent toujours vendre sauf qu’il y a pas mal de bisbilles à ce sujet-là, pas mal d’intérêts, des faux intérêts, des gens qui aimeraient mais qui n’ont pas l’argent. Et tu as ce contrat avec KPMG qui se terminera fin décembre. On pourrait reparler de cette boite, KPMG, impliquée dans pas mal de processus de rachats, et malheureusement avec certaines méthodes un peu troubles. »

(Propos retranscrits par Peuple Vert)

ANALYSE / Quels sont les clubs français en difficulté financière ?https://t.co/wz0URjOoIz



Avec les détails/dettes/possibles solutions. Notons aussi que plus de la moitié des équipes de National sont dans le rouge...



Bon visionnage ! — Romain Molina (@Romain_Molina) December 11, 2023

