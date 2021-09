ASSE, OGC Nice - Mercato : Une ancienne pépite de Galtier dans le viseur de deux cadors anglais

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

Saint-Maximin chez un grand d’Europe ? L’attaquant français aujourd’hui à Newcastle pourrait bientôt changer d’air à en croire les informations du Daily Express.

Le média anglais avance aujourd’hui que Chelsea et Liverpool seraient intéressés par l’ancien stéphanois et pourraient passer à l’action lors du mercato estival 2022. De son côté le joueur pourrait avoir des envies d’ailleurs à en croire ses déclarations de la saison passée : « tout dépendra de l'évolution du club. Si le club se développe bien et que cela correspond à mes envies, rester est une possibilité. Après, si les choses ne se passent pas comme ça, évidemment la question du départ se posera » - avait-il laché au Daily Star. Pas sur que les deux matchs nul et 3 défaites ainsi que la 17ème place actuelle des Magpies arrangent les choses.

Allan Saint-Maximin is attracting plenty of interest https://t.co/95zTduBKQQ — Express Sport (@DExpress_Sport) September 28, 2021