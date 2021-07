ASSE, OL - Mercato : les Verts ont encore chipé un talent aux Gones

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Après avoir recruté le jeune défenseur central, Nathan Mouton, au nez et à la barbe de l'Olympique Lyonnais, l'AS Saint-Etienne a remis ça en bouclant la signature d'un nouveau joueur de la génération 2008. Il s'agit de Loevan Charros, qui évoluait à l’Olympique Club d’Eybens depuis trois saisons.

Dans un entretien accordé à Poteaux Carrés, le manager général de ce club grenoblois, Pierre-Jean Garcia, a expliqué pourquoi Loevan Charros avait choisi les Verts plutôt que les Gones.

"L’ASSE et l'OL le convoquaient régulièrement pour des entraînements. Il était donc en contact avec ces deux clubs vrivaux. Le recruteur stéphanois Daniel Chichilianne, un ancien éducateur du GF38 que je connais très bien, l’a vu plusieurs fois et avait identifié toutes ses qualités. Le choix de Loevan s’est porté sur l’ASSE qui, pour lui était, un club un peu plus familial que l’OL."

#ASSE Loevan est vert : Un nouvel Isérois va revêtir le maillot vert des U14 dès la rentrée. En effet, le jeune Loevan Charros (2008), de l’Olympique Club d’Eybens, vient de s’engager avec l’ASSE. Pierre-Jean...https://t.co/0IC3znJA5B — Poteaux Carrés (@poteauxcarres) July 25, 2021