ASSE, OL - Mercato : Puel tient sa vengeance sur Aulas avec cette recrue

Le mercato hivernal de l’ASSE a très (trop ?) longtemps été centré sur le seul Mostafa Mohamed. Si l'on se rend compte depuis qu’il a signé à Galatasaray qu’il s’agissait d’une recrue valable, il ne faudrait non plus pas passer à côté d’un coup fumant réalisé par les Verts le mois dernier. Celui-ci pourrait se nommer Boubacar Fall. À 20 ans, le jeune gardien semble incarner l’avenir du club ligérien tant il recoupe plusieurs qualités dans son jeu. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien... que l’OL avait déjà tenté de le recruter !

« L’Ajax, Guimaraes et l’OL notamment m’ont questionné »

« Boubacar fait presque deux mètres, il a beaucoup de caractère et de concentration. Il a de bons placements et il prend tous les ballons en l’air, il a des prises de balle très propres. Il a des réflexes intéressants et sait faire des parades décisives. Il est capable d’arrêter les penaltys et il sait même les tirer, a récemment raconté à Poteaux Carrés Kana Fall, entraîneur des gardiens de l'équipe de Sénégal U20. Beaucoup de clubs européens s’intéressaient à Boubacar et m’ont demandé des renseignements sur lui. L’Ajax, Guimaraes et l’OL notamment m’ont questionné, ils voulaient discuter mais j’ai invité les recruteurs à se rapprocher du président de Boubacar. Je suis très content qu’il ait pu signer pro à Saint-Étienne. »