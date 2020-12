ASSE, OL, OM - Mercato : Slimani est intéressé par les Verts !

C’est déjà une certitude : Islam Slimani est un dossier qui va agiter le mercato hivernal. Le marché des transferts n’a pas encore commencé (samedi), mais déjà les bruits autour de l’attaquant algérien se font pressants.

Aux dernières nouvelles, l’OL se serait repositionné sur son profil pour anticiper un éventuel départ de Memphis Depay en janvier. Si André Villas-Boas n’est pas très fan de ce dossier à l’OM, l’ASSE le serait bien plus d’autant que Slimani pourrait résilier son contrat à Leicester pour être libre cet hiver.

Deux hics entravent le dossier Slimani

Le Progrès apporte une autre bonne nouvelle à Claude Puel sur ce dossier : l’attaquant algérien (32 ans) cherche bien un nouveau challenge et serait intéressé par celui proposé par les Verts. Il y a néanmoins deux hics majeurs à un dénouement positif. « Malgré les bonnes relations entretenues avec Leicester, ancien club de Claude Puel et récent acheteur de Wesley Fofana, les émoluments (plus de 300 000 euros par mois) de l’ex-Monégasque sont un frein considérable, tout comme son état de forme qui interroge et refroidit les ardeurs ligériennes », conclut le quotidien régional. La magie de No¨el pourra-telle régler ça ?