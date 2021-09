ASSE, OL, OM - Mercato : un ancien Vert et des Girondins a fait basculer le dossier Ribéry

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

L’avenir de Franck Ribéry (38 ans) continue de s’inscrire en pointillés. Approché par trois clubs de L1, dont l’OL, l’ancien milieu offensif de l’OM a encore plusieurs offres sous la main et devrait rester en Serie A. Le club de Salernitana aurait pris un temps d’avance dans ce dossier puisque le joueur est attendu lundi pour passer sa visite médicale sur place.

La raison de ce revirement est simple et tient indirectement à la situation d’un certain Yann Karamoh (23 ans). Selon La Gazzetta dello Sport, le natif de Boulogne-sur-Mer avait en effet reçu une offre en provenance du Fatih Karagümrük SK, promu en Süper Lig cette saison.

Le club turc, qui avait déjà fait signer son ancien coéquipier au Bayern Munich Mehdi Benatia, avait tenté d’approcher Ribéry mais a finalement signé Karamoh. L’ancien feu follet des Girondins de Bordeaux et de l’ASSE a été recruté sous la forme d'un prêt en provenance de Parme. Cette opération a donc mis fin aux espoirs de Ribéry de rallier la Turquie.

Franck Ribéry will be in Salerno on Monday in order to complete his move to Serie A side Salernitana as free agent. Promoted in Italian first division, Salernitana are offering Ribéry a deal June 2022 [€1.5m net salary]. 🇫🇷 #transfers



Franck will undergo his medical on Monday. pic.twitter.com/eLSKGHZ5Y5