ASSE, OM - Mercato : Dupraz a reçu deux bonnes nouvelles pour Alvaro Gonzalez

Un léger rictus pourrait bientôt se former sur le visage Pascal Dupraz. L’entraîneur de l’ASSE, qui a confirmé son intérêt pour Alvaro Gonzalez (32 ans) au mercato cette semaine, a reçu deux nouvelles encourageantes dans ce dossier alléchant pour les Verts.

La première vient de la confirmation que les dirigeants de l’OM cherchent à le pousser vers la sortie cet hiver. « Alvaro Gonzalez n’entre plus dans les plans de son entraîneur Jorge Sampaoli et les relations sont fraîches entre les deux hommes », relate L’Équipe ce dimanche.

L’autre bonne nouvelle pour l’ASSE au sujet de Gonzalez provient du RC Strasbourg. Le club alsacien, également intéressé par le profil du stoppeur espagnol de l’OM, est désormais hors course. « Alvaro Gonzalez a été sondé, sans succès », ajoute le quotidien sportif. Malgré ces signaux positifs pour les Verts, le dossier reste délicat à ficeler.

