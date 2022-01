ASSE, OM – Mercato : Dupraz fonce sur Alvaro Gonzalez !

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

Alvaro Gonzalez n'est plus un premier choix à l'OM où Jorge Sampaoli l'aligne de moins en moins cette saison. Une situation qui incite plusieurs clubs de L1 à se renseigner sur le défenseur espagnol. C'est le cas du RC Strasbourg, décimé en défense, mais aussi de l'ASSE.

C'est en effet ce que Pascal Dupraz vient de révéler ce matin dans un entretien accordé à France Bleu. « C'est une piste évoquée par la cellule de recrutement. Si l'OM veut bien prendre son salaire en charge et que le joueur veut bien venir chez nous, on l'accueille ! », a expliqué le coach des Verts. Qui en appelle donc à la bonté du board marseillais !

Alvaro Gonzalez pisté ?

