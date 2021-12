ASSE, OM - Mercato : les Verts prêts à relancer Mandanda ?

Zapping But! Football Club Le journal de l'AS Saint-Etienne : Peut-on croire en des jours meilleurs?

Selon Le Quotidien du Sport, Pascal Dupraz voudrait recruter trois joueurs en janvier, un milieu de terrain défensif, un défenseur central et un gardien de but. Pour ce dernier poste, Steve Mandanda (36 ans) aurait été sondé, sachant que la légende de l'OM vit très mal son statut de remplaçant depuis la fin août et l'explosion de l'Espagnol Pau Lopez. Cette information suscite de grosses interrogations car le Fenomeno possède un salaire intouchable pour des Stéphanois dans le rouge au niveau financier, que l'ASSE et l'OM sont des rivaux depuis un demi-siècle et qu'on voit mal le gardien faire une pige chez la lanterne rouge, au risque d'entacher son parcours.

Mais au-delà de ces considérations, il est un fait que Pascal Dupraz cherche un nouveau gardien. Parce qu'Etienne Green est blessé pour cinq semaines, parce que son remplaçant, Stefan Bajic, n'a toujours pas gagné un match chez les pros et a commis des erreurs lors de ses premières titularisations, et parce que plus globalement, le nouveau coach veut des recrues très expérimentées pour mener à bien l'opération maintien. En conférence de presse, Jean-François Soucasse et Loïc Perrin ont confirmé vouloir recruter en prêt des joueurs remplaçants dans les grands clubs. Avec Mandanda, nous y sommes. Les Verts pourraient prendre en charge une partie du salaire du gardien, ce qui arrangerait l'OM, dont la masse salariale est encadrée par la DNCG et qui pourrait ainsi recruter en janvier.

Enfin, une prise de renseignements ne signifie pas qu'il y aura transfert. Mandanda peut refuser, l'OM aussi, l'ASSE peut faire machine arrière. Mais en tous cas, un prêt du Fenomeno dans le Forez est une possibilité. Surprenante, certes, mais en période de mercato, tout est possible…