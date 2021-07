ASSE, OM - Mercato : Longoria débarque sur un attaquant des Verts !

Zapping But! Football Club ASSE : les joueurs en fin de contrat en 2021

Denis Bouanga (26 ans) a été en dedans à l’ASSE en 2020/21. Dans une interview accordée ce week-end, il a évoqué son avenir, entre envie de Champions League et bien-être à Saint-Etienne.

« Je n’ai pas de chemin en tête. J’essaye de faire mon trou petit à petit et d’être un nouveau joueur chaque saison. Je veux toujours être meilleur. Je ne me fixe pas d’objectif même si, comme tout joueur, j’aimerais disputer un jour la Ligue des Champions. Je sais que ça passe par le travail, a-t-il déclaré au site parlonssports.fr. J’ai vraiment hâte de retrouver les supporters dans le Chaudron. Je l’ai dit en début de saison, je trouve ça très dur de jouer à huis-clos. Ma source de motivation, c’est les supporters. Après, il fallait s’adapter et peut-être que j’ai réussi à le faire trop tardivement cette saison. Pour moi, on joue avec les supporters ou rien d’autre, tout simplement. Je me sens bien à Saint-Etienne. Jusqu’à cette période de COVID, tout allait bien. »

La question est désormais de savoir si Bouanga tiendra le même discours maintenant que l’OM s’est renseigné à son sujet. « Le board de l’Olympique de Marseille vient de nouer des contacts avec l’entourage de l’ailier droit stéphanois & international gabonais, Denis Bouanga, affirme Mohamed Toubache-Ter sur Twitter. Une prise de renseignements !! Ds le monde du football FRANÇAIS, Pablo Longoria impressionne par sa ténacité. » Ce n’est pas la première fois que le nom de Bouanga est lié à l’OM mais il s’agit d’une première depuis que Longoria en est le président. Sous contrat jusqu’en juin 2023, l’ailier est coté à 9 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt.

