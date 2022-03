ASSE, OM – Mercato : Pascal Dupraz botte en touche le dossier Cabella

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Officiellement sans club depuis quelques heures et la résiliation de son bail à Krasnodar, Rémy Cabella (31 ans) bénéficie d'une autorisation de la FIFA – comme tous les joueurs impactés par l'invasion russe en Ukraine – pour rebondir dans le club de son choix hors des dates du Mercato.

Actuellement blessé, le Corse n'est pas pressé de faire son choix mais déjà, en France, plusieurs coachs sont sondés sur cette éventualité. A Montpellier, où Cabella est retourner faire sa préparation physique, Olivier Dall'Oglio (MHSC) a été lancé sur cette possibilité et a botté en touche.

« Cabella ? Alors comment je vais me sortir de cette question ? »

A l'ASSE, où Cabella demeure très apprécié comme on l'a vu dimanche lors de sa présence pour le match de Metz (1-0), Pascal Dupraz a également dû faire face à cette embarrassante question en pleine course au maintien : « Cabella ? Alors comment je vais me sortir de cette question ? », a d'abord rigolé le Haut-Savoyard... Avant de renvoyer la balle à ses dirigeants :

« Tout se fait de manière extrêmement collégiale. Nous somme quatre personnes (avec son président Jean-François Soucasse, le directeur général adjoint Samuel Rustem et le coordinateur sportif Loïc Perrin) et aucune de ces quatre personnes n’est venue en voir une autre pour lui intimer la conviction qu’il était bon de recruter un autre joueur. Je vous laisse vous adresser à Loïc Perrin car moi je suis le plus petit des quatre par la taille et par la hiérarchie. Rémy Cabella ? Je l’ai perdu de vue, mais quand il était en France c’était un bon joueur : électron libre, déstabilisateur, créateur ».