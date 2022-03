ASSE, OM - Mercato : Cabella est libre ! (officiel)

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Rémy Cabella évolue en Russie dans le club de Krasnodar. L’ancien milieu de terrain de l’ASSE et de l’OM avait demandé, il y a quelques jours, la suspension de son contrat quelques jours après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Son avenir est désormais scellé.

En effet, le club russe a annoncé avoir résilié le contrat du milieu offensif français dans un communiqué. "Krasnodar a résilié le contrat de Remy Cabella. Le club et Rémy Cabella ont convenu de résilier le contrat d'un commun accord. Le milieu de terrain corse a disputé 62 matches avec notre équipe, inscrit 17 buts et délivré 10 passes décisives. Nous remercions Rémy Cabella pour ce qu'il a réalisé et lui souhaitons bonne chance dans sa future carrière." Rémy Cabella est donc libre de s’engager avec le club de son choix.

R.Cabella a officiellement résilié son bail avec Krasnodar qui expirait au 30/06/2022

Son nom est déjà associé à l'Olympiakos en vue de cet été ... #ASSE — Gaël (@GaelB42) March 9, 2022

Un bel hommage

Sur ses réseaux, le milieu offensif français a réagit à son départ du club : « Je remercie du fond du cœur le FC Krasnodar pour ces 3 années. Je remercie toutes les personnes du club de m’avoir aidé tous les jours !! Merci à tous les joueurs, merci à tous les supporters. Merci aux dirigeants et au président de m’avoir fait confiance. Je suis de tout cœur avec vous et je vous aime. »