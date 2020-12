ASSE, OM - Mercato : un coup de pouce décisif de CR7 à l’OL pour Slimani ?

Islam Slimani est un dossier qui va agiter le mercato hivernal. Le marché des transferts n’a pas encore commencé (samedi), mais les bruits autour de l’attaquant algérien se font déjà pressants. Le Progrès apporte une bonne nouvelle à Claude Puel : le buteur de 32 ans cherche bien un nouveau challenge et serait intéressé par celui proposé par les Verts. « Malgré les bonnes relations entretenues avec Leicester, les émoluments (plus de 300 000 euros par mois) de l’ex-Monégasque sont un frein considérable, tout comme son état de forme qui interroge et refroidit les ardeurs ligériennes », nuance le quotidien régional.

La Juve tient la corde pour Depay

Tout cela pourrait profiter à l’OL, récemment repositionné sur le dossier Slimani pour anticiper un éventuel départ de Memphis Depay en janvier. Cela est d’ailleurs la tendance. Mundo Deportivo assure que l’international néerlandais souhaite faire ses valises cet hiver malgré la place de leader en L1. Le principal prétendant n’est autre que la Juventus Turin. L’équipe menée par Cristiano Ronaldo aurait d’ailleurs une bonne chance de parvenir à ses fins avec Depay... grâce à ce même CR7.

« Mission impossible de garder Depay, surtout si c’est la Juventus »

« C’est mission impossible pour Lyon de garder Depay, surtout si c’est la Juventus. L’OL peut donc récupérer un petit peu de sous. Lyon a un effectif pléthorique. Aulas peut être tenté par ce transfert, a fait savoir Grégory Schneider sur La Chaîne L’Équipe. Depuis qu’il est à Lyon, Depay a souvent laissé entendre que Lyon était un club pas tout à fait à sa mesure. Memphis se voit dans un grand club comme la Juve, avec Cristiano Ronaldo. » Par ricochet de cet éventuel départ, l’OL devrait donc tout faire pour détourner Slimani de l’ASSE.