ASSE, OM - Mercato : un Vert dans le viseur de Marcelo Bielsa ?

Zapping But! Football Club Le journal de l'AS Saint-Etienne : Peut-on croire en des jours meilleurs?

On pourrait penser qu'en ce début de saison morose pour l'AS Saint-Etienne, avec aucune victoire en neuf journées de Ligue 1 et une dernière place au classement, aucun Vert n'aurait tapé dans l'œil des recruteurs étrangers. On se tromperait. L'un des joueurs de Claude Puel figure sur les tablettes de Marcelo Bielsa depuis des années et l'ancien entraîneur de l'OM pourrait se lancer à condition que le joueur en question élève quelque peu son niveau actuel.

Ce joueur, c'est Adil Aouchiche. Selon le compte de Delphlyx, agence conseillant les clubs et les recruteurs via les statistiques, le meneur de jeu de 19 ans seulement est dans le viseur du Loco depuis ses années au PSG. L'actuel manager de Leeds suit sa progression et a bien sûr noté que depuis son arrivée à Saint-Etienne à l'été 2020, Aouchiche rencontre des difficultés à s'imposer en L1. Encore un peu léger physiquement, il a été sorti de l'équipe par Claude Puel à la mi-temps du match à Marseille (1-3) lors de la 4e journée et cire le banc depuis. Mais s'il devait reprendre le cours de sa progression, les Peacocks viendraient sûrement aux nouvelles. Surtout qu'un sondage réalisé auprès de leurs supporters montre qu'Aouchiche a la préférence de ces derniers avec 45,5% des voix, devant Josip Brekalo (Wolfsburg/Torino, 27,3%) et Dwight McNeil (Burnley, 27,2%).

With Aouchiche & Brekalo linked to Leeds in the recent past and McNeil a proven Premier League asset, who would make the best signing at Elland Road?



⬇️ Make your choice below: — Delphlyx (@delphlyx) October 13, 2021