ASSE, OM, OL, LOSC, Stade Rennais - Mercato : le RC Strasbourg en pole pour ce crack de L2 !

Lancé dans le grand bain par le VAFC cette saison, Ismaël Doukouré (17 ans) s'est imposé comme l'un des Espoirs les plus suivis de Ligue 2. Comme l'a fait savoir La Voix du Nord le mois dernier, l’OL, l’OM, le LOSC, le Stade Rennais, l’OGC Nice, le RC Strasbourg, le FC Barcelone, Leicester, Arsenal et Everton ont des vues sur le stoppeur nordiste. Même si elle n'a pas les moyens de s'affranchir d'un transfert, l'ASSE serait également sur les rangs.

Néanmoins, un prétendant a pris la pole dans ce dossier sensible. Selon Foot Mercato, il s’agit du RC Strasbourg ! Loïc Désiré, patron de la cellule de recrutement du RCSA, a récemment rencontré le père du joueur. « Des signaux très positifs sont ressortis de cet entretien et le père, emballé par le discours, a fait savoir qu'il était prêt à rejoindre le club alsacien. »

Doukouré ne cherche pas forcément un gros contrat

Le fait que Doukouré ne cherche pas forcément un énorme contrat et que entourage et lui priorisent un projet sportif cohérent et ambitieux auraient facilité les discussions. Reste désormais à savoir si elles iront jusqu’au bout.