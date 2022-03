ASSE, OM : sa situation en Russie, son retour chez les Verts... Rémy Cabella en dit plus

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

But: Rémy, vous avez porté chance aux Verts...

Rémy CABELLA : Je suis super content de cette victoire. Elle confirme que l'équipe est sur une bonne dynamique. Depuis l'arrivée de Pascal Dupraz, elle est de mieux en mieux. Elle mérite d'être plus haut.

Vous êtes confiant pour le maintien ?

Bien sûr. Avec l'effectif et le jeu produit, on doit se maintenir. Il y a de la qualité, le coach qui va avec et surtout les supporters derrière. Il faut se servir de ça pour valider le maintien.

Il y a eu une grosse ambiance...

Oui. C'est sympa de revoir du monde au stade. Ça a poussé. Je pense que si l'équipe continue comme ça, il y aura de grosses affluences cette fin de saison. Il y aura du monde contre Troyes, c'est sûr.

Vous suivez toujours l'ASSE ?

Bien sûr. Même quand j'étais en Russie je regardais les matches quand je ne jouais pas en même temps. En début de saison, j'étais triste. Mais là ça va bien mieux. Ça joue bien, il y a de bons joueurs.

Le public ne vous a pas oublié...

C'est vrai. Ça fait pourtant deux-trois ans que je suis parti. Il y a une belle connexion. Je suis passé à la Boutique avant le match et l'accueil a été super chaleureux. Ça fait plaisir.

Krasnodar a suspendu votre contrat, et vous êtes en fin de contrat. Allez-vous revenir en France ?

Il me reste encore quelques mois de contrat. On va voir. Ça me laisse le temps de réfléchir. Je ne peux pas trop parler de mon avenir, il faut déjà que ça se termine.

Que comptez-vous faire d'ici là ?

Je vais rentrer chez moi, en Corse, en famille. Et je me préparerai pour faire une grosse saison.