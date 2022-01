ASSE : Pascal Dupraz a ciblé les deux hommes-clés du Mercato des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Pascal Dupraz l'a dit vendredi, en conférence de presse : il attend de vrais renforts. Le Savoyard a salué le travail collégial qui est effectué depuis son arrivée et a « bon espoir » de concrétiser rapidement certaines pistes. « Il y a un travail qui avait été fait avant mon arrivée. Et on échange beaucoup. On sera quatre à décider, sans compter la cellule de recrutement. Elle est partie prenante. Elle a vraiment son rôle à jouer. Jean-Luc Buisine est rompu à l'exercice. On lui fait confiance », a expliqué Dupraz. Qui a aussi mis en avant le rôle de Loïc Perrin... « Les choix seront validés par tous sous la conduite de Loïc. Chacun actionne ses réseaux. » Inutile d'aller chercher plus loin les deux hommes-clés du Mercato forézien...

L’AS Saint-Étienne annonce la nomination de Loïc Perrin au sein de la Direction du club en qualité de Coordinateur sportif et ce à compter de ce jour.



