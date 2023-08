ASSE : Perrin fait une annonce fracassante pour la fin du mercato et se fait reprendre de volée

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Loïc Perrin a clarifié les intentions de l’ASSE pour les derniers jours du mercato, qui fermera ses portes jeudi à minuit. « Au niveau de l’effectif, au niveau du nombre et de la qualité des joueurs, je pense qu’aujourd’hui on a un effectif assez complet et étoffé », a lancé le coordinateur sportif des Verts hier en conférence de presse.

Perrin devrait arrêter de parler à la presse

Soucieux du moindre détail et surtout pleinement conscient des coulisses de l’ASSE, Mohamed Toubache-Ter l’a affiché comme rarement ! « Ahahahahahahaha faut être objectif et je le suis à son égard mais là c’est du foutage de gueule, a-t-il affirmé sur Twitter. Il est très mauvais en communication mais à part deux trois conneries, il fait son travail du mieux possible. Il devrait cesser de parler à la presse… exercice qui ne lui convient guère. »

Ahahahahahahaha faut être objectif & je le suis à son égard mais là c’est du foutage de gueule — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) August 26, 2023

