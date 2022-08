ASSE, PSG – Mercato : Chelsea se lâche pour Fofana, énorme chèque à venir pour les Verts !

Disposant d'un intéressement sur le dossier Wesley Fofana (Leicester City), l'ASSE peut se frotter les mains. Si le PSG, bridé par le fair-play financier, n'a pas fait sauter la banque pour s'offrir le défenseur des Foxes, Chelsea va bel et bien se lâcher... Et faire du natif de Marseille le défenseur le plus cher de l'histoire.

En effet, Nicolo Schira affirme qu'après avoir été recalés dans leur offre de 75 M€, les Blues vont mettre les 90 M€ réclamés par Leicester pour Wesley Fofana. Si le deal se confirme, cela peut être LA manne providentielle attendue par Loïc Perrin pour enfin accélérer le recrutement des Verts et miser sur un ou plusieurs attaquants.

Sur un deal à 90 M€, l'ASSE est censé en récupérer 15%, soit 13,5 M€. Quasiment le tarif du transfert de Lucas Gourna-Douath au RB Salzbourg, c'est dire...

#Chelsea insist on Wesley #Fofana, who is still the #Blues’ main target as new centre-back. #CFC are ready to submit to #Leicester a new bid around €90M. #transfers #LCFC https://t.co/6AYdzWxXMW