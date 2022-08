ASSE, PSG – Mercato : le coach de Wesley Fofana à Leicester la joue comme Claude Puel !

Souvenez-vous, c'était il y a bientôt deux ans... Leicester convoitait Wesley Fofana. L'ASSE était en tête de la L1 et Claude Puel tenait absolument à conserver son défenseur, qui était allé au bras de fer et avait finalement réussi à obtenir son bon de sortie, avec un chèque de 40 M€ à la clé pour les Verts.

Eh bien deux ans plus tard, l'histoire semble se répéter puisque Fofana, sollicité par Chelsea et également annoncé sur les tablettes du PSG, voudrait à présent quitter les Foxes. Ce dont son coach, Brendan Rodgers n'a forcément pas plus envie que Puel avant lui. « Nous ne cherchons pas à le vendre. Il est un atout primordial. Il est un des tous meilleurs jeunes défenseurs. Une saison de plus avec nous serait parfaite pour son développement. Il travaille dur et s'entraîne bien » a expliqué le technicien anglais, ce jeudi. Qui a révélé à la BBC que Leicester avait rejeté deux offres de Chelsea, insuffisantes selon lui...

Brendan Rodgers tells me that there have been no new offers for Wesley Fofana.



He confirms there had been two from Chelsea, but neither came anywhere close to the valuation.#LCFC 🦊



He also says the speculation surrounding the squad has had no impact of effect on the players.