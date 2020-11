ASSE, PSG - Mercato : le futur Leonardo s’offre à la direction sportive des Verts

Loïc Perrin fait la tournée des chapelles. Une semaine après le derby contre l’OL en L1 (1-2), l’ancien capitaine de l’ASSE en profite pour parler à droite et à gauche de sa reconversion à venir dans le club de son cœur. Comme il l’a déjà confirmé plus tôt dans la semaine, Perrin veut embrasser la carrière de directeur sportif.

« Je dois revoir Roland incessamment sous peu. Le fait d’avoir commencé à Téléfoot fait que je ne suis pas retourné vers le club, ni eux vers moi. J’ai redonné des nouvelles pour avancer. Je suis très lucide car un métier ça ne s’invente pas comme ça, a-t-il affirmé dans Le Progrès. L’objectif est d’être là comme observateur pour apprendre toutes les composantes d’un club de foot même si j’ai des idées de là où je veux aller. Ça sera plus dans la direction sportive. »

« Le futur Maldini ou Leonardo de l’ASSE ? Des bonnes références »

À ce titre, l’ancien défenseur de l’ASSE a comme référence un certain Leonardo, qui fait le bonheur du PSG au recrutement. « J’ai aussi l’objectif de faire l’école de manager général à Limoges dont la prochaine session débutera en septembre 2021, laquelle dure deux ans. Ça me laisse donc trois ans pour préparer la suite. Etre le futur Maldini ou Leonardo de l’ASSE ? Ce sont des bonnes références : c’est une idée mais il faut que je voie aussi si le rôle me plaît et si tout le monde au club est d’accord. D’ici là, il peut se passer des choses », a-t-il conclu. Claude Puel aura son mot à dire.