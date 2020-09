ASSE, PSG - Mercato : Leonardo a un rôle à jouer dans le dossier Fofana

Hier, un quotidien anglais annonçait que la destination la plus probable pour Antonio Rüdiger (Chelsea) était le Paris Saint-Germain. Frank Lampard ne comptant plus sur le défenseur central allemand, un départ est inéluctable. Mais si Leonardo est bien intéressé par le joueur, un point d'achoppement persiste entre les deux clubs : l'indemnité. Chelsea voudrait récupérer une somme d'argent, lui qui a beaucoup dépensé cet été, alors que le PSG, victime de la crise financière liée au Covid, préfèrerait un prêt avec option d'achat.

West Ham a un coup à jouer avec Rüdiger

C'est là que West Ham a un bon coup à jouer. Les Hammers aimeraient aussi se faire prêter Rüdiger et a des arguments à faire valoir. En tant qu'équipe londonienne, ils éviteraient un déménagement à Rüdiger. Le challenge sportif est moins intéressant qu'à Paris, où l'Allemand jouerait la Champions League et serait assuré de remporter des titres, mais le côté financier peut être aussi avantageux et il n'aurait pas à dépayser sa famille.

Quel rapport avec l'AS Saint-Etienne ? Eh bien, West Ham est l'un des deux courtisans anglais déclarés à Wesley Fofana. S'il décide finalement de recruter Antonio Rüdiger, il laissera tomber, de fait, la piste du Marseillais de l'ASSE. Claude Puel, bien contrarié par ce sujet épineux, doit désormais espérer que Leonardo se fera doubler par le club de l'Est londonien sur ce dossier…