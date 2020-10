ASSE, PSG – Mercato : Lucas Hernandez a failli venir en L1 mais c'était chez les Verts !

A l'occasion d'un passionnant entretien à Onze Mondial (en kiosque depuis ce mercredi et disponible sur la boutique en ligne), Lucas Hernandez (Bayern Munich, 24 ans) n'a pas donné dans la langue de bois pour évoquer sa carrière et ses touches pour revenir en France.

Le Champion du Monde l'a reconnu : il était passé tout proche de signer à l'AS Saint-Etienne. Un prêt qu'il souhaitait ardemment quand il était plus jeune.

Proche des Verts en 2015

« C’est vrai que j’ai voulu rejoindre Saint-Étienne en prêt. Quand tu es jeune, tu n’a qu’une seule idée en tête : jouer. Et à l’Atlético, je n’avais pas cette possibilité. Il y avait beaucoup de joueurs. Diego Simeone ne comptait pas vraiment sur moi. Et j’étais très jeune, du coup, je me posais des questions. Je me souviens, sur les 18 premiers matchs de championnat, j’ai fait 17 matchs en tribune et un banc. C’était compliqué. Je voulais partir pour jouer. Après, il y a eu cette histoire avec SaintÉtienne. J’aurais voulu partir, mais le club ne m’a pas laissé. Le coach m’a dit : « Reste ici, tu auras ta chance ». Le coach m'a ensuite fait confiance », a-t-il notamment glissé.

Il n'a jamais parlé sérieusement du PSG avec Mbappé

Champion d'Europe avec le club bavarois, l'ancien joueur de l'Atlético a vu son nom circuler au PSG durant l'été. Une rumeur qui n'est jamais allé plus loin même si Kylian Mbappé lui a vendu le projet francilien : « On parlait un peu entre nous pour voir ma situation, savoir comment ça se passait ici pour moi. Mais on n’a jamais parlé sérieusement de Paris ».