ASSE : Puel a activé un levier bon marché pour colmater les limites du Mercato

L’ASSE a surpris en faisant signer une recrue juste avant la clôture du mercato estival. L’heureux élu se nomme Ignacio Ramirez. Il est âgé de 24 ans et vient poser ses valises aujourd'hui dans le Forez en provenance du Liverpool Montevideo. Cette nouvelle pourrait donner du baume au cœur à tous les supporters des Verts, qui ne s’attendaient pas à apprendre la signature d’une recrue.

Et pour cause, les dirigeants de l’ASSE ont coupé le robinet des transferts coûteux depuis fort longtemps afin de miser sur la formation sous la houlette de Claude Puel. Laurent Huard est bien placé pour parler de cette connexion, lui qui a tissé un lien étroit avec le Castrais ces derniers mois afin d’établir une passerelle avec l’équipe première.

« Le coach a appris à me connaître et ce que je pouvais amener au sein de la formation. Il m’a proposé ce poste-là et on a vite vu qu’on était sur la même longueur d’onde, assure le directeur du centre de formation de l'ASSE à EVECT. Je pense que je peux apporter quelque chose aux éducateurs, à la formation. Cela peut permettre à Claude d’avoir de jeunes joueurs qui peuvent vite le rejoindre et lui permettre d’être plus performant en équipe première. Au quotidien, il n’y a pas que le jeune qui doit avancer, nous aussi on doit grandir. Par exemple, en côtoyant le groupe pro, j’ai pu voir les attentes d’un staff professionnel. »

