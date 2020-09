ASSE : Puel a inventé un remède miracle pour boucler le Mercato en beauté

L’ASSE est reparti hier de la Beaujoire avec un sentiment mitigé. Comment ne pas être frustré de partager les points avec une équipe du FC Nantes que l’on a menée 2 à 0 à vingt minutes du coup de sifflet final ? Le constat est dur à encaisser mais l’éternel optimiste Claude Puel préfère regarder vers l’avenir et voir que les Verts sont les leaders (ex aequo) du championnat après quatre journées de L1.

Cet excellent début de saison permet aussi de voir comment le projet du Castrais s’articule, à savoir autour de jeunes qui n’évoluent pas forcément à leur poste préférentiel (Maçon, Moueffek et Nordin pour ne citer qu’eux). C’est peut-être là que l’ASSE a trouvé le remède pour lutter contre le manque de moyens au mercato.

L'adaptabilité des jeunes, remède efficace de Puel

« Cette adaptabilité des jeunes pourrait constituer un remède efficace aux maux des Verts sur le marché des transferts, glisse L’Équipe dans son édition du jour. Sans ventes, ils ne pourront toujours pas acheter d’ici à sa fermeture. Cette polyvalence convient également au management de Puel, peu friand des effectifs pléthoriques. » Le coach de l’ASSE confirme : « Plus on va développer les polyvalences, plus cela donnera des solutions et des possibilités à l’intérieur d’un match. »