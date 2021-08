ASSE : Puel a reçu la meilleure nouvelle possible pour boucler le Mercato

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

L’ASSE pourrait bientôt avoir réussi le petit exploit de passer tout un mercato sans engager une seule recrue ! On aura la réponse ce soir à minuit mais des choses pourraient bien se passer entre temps.

Le dossier Mahdi Camara (23 ans) peut-il, par exemple, évoluer ? La tendance lourde, révélée par Le Progrès, est un non presque ferme et définitif. Ce qui devrait combler de bonheur un Claude Puel fortement désireux de pouvoir compter sur son capitaine et maillon fort numéro 1 cette saison.

« Deux clubs anglais ont fait des offres à l'ASSE au prix du marché. Le club stéphanois n'a pas officiellement fermé la porte à un départ mais en réclame ‘un prix exorbitant’ (de l'ordre de 15 M€) selon les proches du joueur, assure le quotidien régional ce mardi. La direction de l'ASSE n'a toujours pas répondu au souhait de revalorisation salariale que Camara estime logique au regard de son nouveau statut. ‘Déçu’ du silence du board stéphanois, le joueur n'ira pas au bras de fer et serait prêt à effectuer une dernière saison au sein de son club formateur. »

