ASSE - Mercato : Puel est passé à côté d’un ancien buteur des Girondins pisté par le RC Lens

L’ASSE pourrait-elle traverser l’été sans avoir recruté une mercato ? Selon nos informations, l’hypothèse a déjà été validée en interne afin de se concentrer sur la prochaine fenêtre de transferts en janvier 2022.

Ce choix n’interdit pas les Verts de garder un œil attentif sur les opportunités de fin de marché. Il y a quelques semaines, Claude Puel avait de plus grandes ambitions mais n’a pas su trouver les arguments pour recruter Aaron Boupendza.

« Boupendza aurait été approché par l’AS Saint-Étienne mais en vain, le salaire du Gabonais est largement hors de portée pour le board stéphanois, croit savoir le compte MSV Foot. Le joueur aurait apprécié le projet mis en place mais ne veut pas faire de sacrifices financiers. » L’ancien attaquant des Girondins de Bordeaux avait également été ciblé par le RC Lens plus tôt au mercato estival sans aller plus loin.

