ASSE : Puel fait passer un message aux repreneurs au sujet du Mercato

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

Claude Puel donne toujours l’impression d’être zen devant n’importe quelle situation. Cette placidité peut en agacer certains, notamment les supporters de l’ASSE qui s’inquiètent devant la lente descente aux enfers de leur club de cœur depuis de longs mois.

À force de voir le Castrais tenir le même discours monocorde, ils pourraient se lasser de la situation. Surtout que Puel n’a pas l’air de vouloir changer son fusil d’épaule. En témoigne sa dernière sortie dans le magazine Vestiaires, dans laquelle il confirme ses idées fixes. Notamment au sujet des joueurs qu’il souhaite dans son effectif. Avant le rachat espéré de l'ASSE, le message est passé...

« Moi, je préfère des joueurs qui ont moins d’expérience mais qui correspondent techniquement à ce que je recherche, c’est-à-dire repartir correctement de derrière, et dotés d’un vrai potentiel, a-t-il énuméré. Entre un vieux briscard expérimenté et limité, et un jeune qui va progresser et qui représente l’avenir du club, sportivement et financièrement, mon choix est tout fait. C’est ce que j’ai entrepris à Lille, à Nice, et que j’essaye de faire aujourd’hui à Saint-Étienne. J’ai la prétention de vouloir que mon équipe impose son jeu contre n’importe quel adversaire, tout en adaptant ses réponses, sur le moment, aux problèmes qui lui sont posées. Tout changer avant un match en particulier, ce n’est pas moi. Je ne suis pas un entraîneur de coup. Je suis dans le moyen terme, animé par la volonté de développer mon équipe, encore et encore. »

#ASSE Un peu maso et prétentieux ? : Claude Puel se confie dans la dernière édition du magazine Vestiaires. Extraits. "J’ai rejoint un club qui a vécu largement au-dessus de ses moyens, qui n’a plus de quoi honorer...https://t.co/zJsNcLg7ts — Poteaux Carrés (@poteauxcarres) September 29, 2021