ASSE : Ramirez, Mercato, Sow... les révélations croustillantes de Puel

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Il ne fallait pas se lever trop tard ce matin pour entendre la voix de Claude Puel. Invité à l’antenne de France Bleu Saint-Étienne Loire entre 7h30 et 8h30, l’entraîneur de l’ASSE a fait quelques révélations croustillantes. On a par exemple appris que l'ASSE, via une option d'achat, aura la possibilité de garder Ignacio Ramirez à l'issue du prêt en fin de match. L’attaquant uruguayen (24 ans) est également qualifié pour le match de ce dimanche à Montpellier (13h) et donc susceptible de jouer.

« Nous ne connaissions pas Ignacio Ramirez dans la prospection, c'est vrai, a-t-il reconnu. C’est un joueur intéressant car c'est un vrai avant-centre axial qui reste dans la surface. C'est un joueur intelligent. Ce n'est pas un grand dribbleur, pas un joueur qui percute. Par contre, c'est un finisseur. Quand il y a le ballon qui traîne, il a le sang froid nécessaire devant le but, avec du relâchement. Nous avons une option d'achat, on sera prioritaire pour lever l'option mais tout dépendra des finances du club. »

Au sujet de Saidou Sow, en Guinée lors de la tentative d’État à Conakry dimanche, rien n’est moins sûr. « On l'a récupéré. On a été le premier ou l'un des premiers clubs à se manifester pour essayer de le faire revenir très vite vu la situation un peu délicate qu'il y avait en Guinée, a poursuivi Puel. On verra si on pourra l'aligner à Montpellier car il vient d'un pays orange en termes de Covid. On verra si on pourra le faire jouer à la Mosson, il n'a pas son pass complet avec la deuxième dose. »

