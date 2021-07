ASSE, RC Lens, FC Nantes - Mercato : un club de L1 jette l’éponge pour Thomas Henry

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Le nom de Thomas Henry ne résonnait pas forcément aux oreilles des suiveurs de la Ligue 1 avant ce mercato. Tout juste se rappelait-on que l’actuel attaquant de l’OH Louvain avait été lancé dans le grand bain par le FC Nantes avant de prendre la direction de la Belgique.

Après une saison où il a explosé, Henry (26 ans) est entré dans le collimateur du RC Lens, de l’SSE et plus récemment du FC Metz. Si l’intéressé ne figure pas forcément parmi les priorités des deux premiers clubs cités, la formation lorraine doit déjà se retirer de la course.

« Thomas Henry au FC Metz ? Non, le prix demandé par son club est hors de portée pour les Messins », a récemment fait savoir le compte MSV Foot. Reste désormais à savoir si Claude Puel ou Antoine Kombouaré demanderont à leur direction respective de pousser cette piste.

